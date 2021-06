Il premier: "Il tema politico dominante è stato quale atteggiamento avere verso questi Paesi"

(LaPresse) “Il tema politico dominante è stato quale atteggiamento debba avere il G7 nei confronti della Cina e in generale di tutte le autocrazie, che usano la disinformazione, i social media, fermano gli aerei in volo, rapiscono, uccidono, non rispettano i diritti umani, usano il lavoro forzato”. Queste le parole del premier Mario Draghi nella conferenza finale del G7. “Tutti questi temi di risentimento nei confronti delle autocrazie sono stati toccati e condivisi. In questo senso è stato un vertice realistico: c’era contentezza per l’economia, ma non si sono persi di vista i problemi”, ha concluso Draghi.

