Il ministro degli Esteri ha incontrato l'omologo Kuleba

“L’azione dell’Italia è costantemente orientata a mantenere impegnata la comunità internazionale sull’Ucraina, ne è prova l’attenzione mostrata al G7 sui temi della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza del Paese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine dell’incontro con il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba in Ucraina.”Riteniamo che tutte le parti in causa debbano profondere il massimo sforzo possibile per dare attuazione agli Accordi di Minsk nell’ambito dei formati negoziali che continuiamo a sostenere pienamente (Formato Normandia e Gruppo Trilaterale di Contatto sotto egida OSCE) per raggiungere una soluzione pacifica e sostenibile”, ha aggiunto Di Maio.

