Il leader della Lega torna sulla proposta fatta agli altri partiti di governo

(LaPresse) “Che le forze del centrodestra che hanno deciso di sostenere Draghi abbiamo scelto di confederarsi per avere più peso specifico rispetto a Pd e M5S hanno fatto bene, Meloni e gli altri leader del centrodestra hanno dichiarato che sono due piani diversi e quindi non c’è nessuna fibrillazione”, ha spiegato Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia. “Le confederazioni tra partiti non hanno mai portato benissimo – ha continuato Mollicone – e noi all’epoca con Meloni, Rampelli e altri abbiamo decidemmo di fondare un nuovo partito con molto coraggio e passione e la storia politica ci ha dato ragione. Manovra contro FdI? Sono dicerie dell’untore, ovviamente poi i media è giusto facciano il loro lavoro noi rispettiamo le scelte di ciascuna forza politica e siamo coerenti con il nostro posizionamento”.

