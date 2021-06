Il velivolo, con a bordo 42 giornalisti e soldati dell’esercito, era diretto proprio a Herat per assistere alla cerimonia

(LaPresse) Gli Emirati Arabi hanno negato al Boeing 767 dell’Aeronautica militare il sorvolo nei loro cieli, costringendo il comandante Valentina Papa ad atterrare in Arabia Saudita (a Dammam) e cambiare il piano di volo. Il velivolo, con a bordo 42 giornalisti e soldati dell’esercito, era diretto proprio a Herat per assistere alla cerimonia dell’ammaina bandiera che, a causa dell’imprevisto, è stata rinviata di circa 4 ore. Nessun problema per il titolare della Difesa, Lorenzo Guerini, che invece ha viaggiato su aereo civile, arrivando come previsto in mattina.

