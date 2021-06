Donata al capo dello Stato una fusione in ricordo dei 70 anni del sindacato

Il Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, ringrazia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per averlo ricevuto, questo pomeriggio, al Quirinale. L’incontro è stata l’occasione per consegnare al Capo dello Stato, una fusione in ricordo dei 70 anni della Uil. La fusione riproduce la mission della Confederazione, un profilo di uomo all’interno di elementi distribuiti circolarmente che rappresentano l’evoluzione del mondo del lavoro: l’organizzazione, l’integrazione e la sostenibilità. A destra, la scritta “PRESENTI NEL FUTURO DA 70 ANNI”. Bombardieri, si legge in una nota del sindacato, ha illustrato l’azione del sindacato in questi mesi rivolta, in particolare, alla difesa dei livelli occupazionali e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

