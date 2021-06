L'ex ministro pentastellato: "Ascoltato istanze dei sindacati, cercheremo intesa con altre foze politiche"

“Abbiamo incontrato i sindacati e ascoltato le loro istanze, dalla riforma delle politiche attive, agli ammortizzatori sociali. Si è parlato della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti. C’è la necessità di prolungare il blocco per alcuni mesi, e sono necessità assolutamente condivisibili”. Così l’ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo al termine dell’incontro con i sindacati. “Sono delle istanze sicuramente ricevibili”, ha proseguito l’ex ministro del lavoro: “Lavoreremo per trovare un’intesa anche con le altre forze parlamentari”.

