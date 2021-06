In uno dei suoi ultimi interventi alla Camera, lo scorso 12 maggio durante un’interrogazione del gruppo LeU sulle iniziative normative per garantire tutele ai lavoratori e contrastare infortuni e morti sul lavoro, Guglielmo Epifani ricordò la centralità del tema della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, una “priorità non ideologica, ma che nasce da evidenze umane perché tutto dipende dalla salute e dalla sicurezza delle persone”. “Il caso di Prato, una morte esemplare, ha suscitato indignazione vera e totale ma poi passato” il momento “tutto ritorna sotterraneo”. “Chiedo a Draghi – dice l’ex leader della cgil – di aiutarci a vincere questa battaglia culturale questa sfida di consapevolezza, perché è uno dei sintomi della civilità e della democrazia del lavoro di un paese”.

