Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto per il reclutamento della Pa

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto per il reclutamento della Pa. E’ quanto si apprende da fonti di governo.”Abbiamo approvato il decreto per il capitale umano della Pa, cioè tutti quelli che dovranno attuare il Pnrr. E’ una ventata di modernità, novità, rafforzamento della Pa. Ecco con questo decreto entra la modernità nella pubblica amministrazione di cui sentiamo l’esigenza per spendere un ammontare di risorse mai visto in un tempo così breve”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta in conferenza stampa dopo il Cdm

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata