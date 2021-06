L'arrivo del possibile candidato sindaco del centrodestra a Roma negli uffici della Lega

(LaPresse) Enrico Michetti, avvocato amministrativista e possibile candidato del centrodestra per la poltrona di sindaco di Roma, è arrivato negli uffici di Matteo Salvini in piazza San Luigi de’ Francesi. Il leader della Lega aveva annunciato ieri che avrebbe incontrato Michetti per chiudere la partita della candidatura nella Capitale, dopo aver visto Simonetta Matone, altra pretendente al Campidoglio.

