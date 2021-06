Così la leader di Fratelli d'Italia dopo l'incontro con il premier a Palazzo Chigi

Con il premier Mario Draghi “un lungo e franco colloquio”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni. Tanti i temi toccati – ha detto la leader di Fratelli d’Italia – a partire dal “tema della limitazione delle libertà personali. “Io credo non possa più esserci un governo nel quale non c’è qualcuno che si assume la responsabilità di scelte che vengono fatte e che ci dica su quali basi scientifiche”. “Continuano ad esserci misure assolutamente irraggionevoli ai fini della lotta al Covid”, sostiene. “Dal tema del coprifuoco alle 4 persone a tavola all’aperto, la mascherina all’aperto quando si sa che non si ha contagio, il settore del wedding che è letteralmente in ginocchio e non viene fatto ripartire. Noi abbiamo chiesto di fermare queste misure: abbiamo detto al presidente di fermarle, di valutare se non ci siano alcune di queste scelte che sono prive di senso e allontanano i cittadini”. Sul tema dei 4 posti a tavola, Meloni ha aggiunto: “Mi pare che Mario Draghi si renda perfettamente conto” che “il tema c’è. Oggi c’è un tavolo del governo, che si vede per interpretare se stesso su queste circolari. Una cosa curiosa”, ha concluso

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata