Così la leader di Fratelli d'Italia al termine dell'incontro con il premier Draghi

“Siamo in dirittura d’arrivo non solo a Roma, ma anche a Milano, come in tutte le altre città. Ci dobbiamo rivedere settimana prossima e confido che si decida perché penso non possiamo perdere altro tempo, l’ho detto agli alleati”. Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, parlando dei candidati di centrodestra al termine dell’incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi.

