Il sindaco di Sutri dopo il vertice del centrodestra

(LaPresse) “La mia proposta per Roma è una candidatura a tre: Matone, Michetti come assessore pesante o ‘city manager’, Sgarbi alla cultura”. Queste le parole di Vittorio Sgarbi al termine del vertice di centrodestra dove si è discusso dei candidati per le amministrative. “Ho proposta inoltre di sondare Tronca e Figliuolo e hanno detto che se lo candidiamo vince in ogni città”.

