(LaPresse) Al via alla Camera il vertice di centrodestra, con sul tavolo il nodo dei nomi per le amministrative. Tra i presenti oltre a Matteo Salvini e Giorgia Meloni anche Antonio Tajani: “Vediamo di trovare i migliori candidati sindaci”, ha detto il vicepresidente di Forza Italia. Alla riunione anche Giovanni Toti (Coraggio Italia): “Noi stiamo facendo un lavoro per allargare e rafforzare il centrodestra”.

