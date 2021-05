Il leader della Lega sul Cavaliere: "Abbiamo parlato del futuro della coalizione"

(LaPresse) “Berlusconi sta bene e abbiamo parlato anche del futuro del centrodestra, visto che ho diverse idee positive in testa”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un gazebo del Carroccio, in zona Lambrate, a Milano, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se lo avesse sentito recentemente. Poi sulle amministrative ha dichiarato: “A Milano Albertini darà una mano. Si è detto disponibile a fare il vicesindaco. Ne sono onorato, perché non ha solo un grande passato ma anche un grande futuro. Su Roma sceglieremo il meglio”.

