(LaPresse) Alcune centinaia di lavoratori provenienti da tutta Italia hanno dato vita in Piazza Montecitorio, a Roma, a una manifestazione organizzata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per chiedere più sicurezza sul lavoro e una proroga al blocco dei licenziamenti. Al presidio sono presenti i tre segretari, Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Luigi Sbarra. “La situazione di molte vertenze in atto è in una fase di stallo e la fine del blocco dei licenziamenti potrebbe inasprire la rabbia sociale”, spiegano i dimostranti: “Il Governo non deve sottovalutare questo aspetto. La cassa integrazione fa sopravvivere, ma a lungo andare crea disagio e povertà”.

