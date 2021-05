Il leader Uilm: "Situazione del Paese drammatica"

(LaPresse) – “La situazione del Paese è drammatica, soprattutto per quanto riguarda l’industria e il governo non si rende conto che non affrontare il tema dello sviluppo, salvaguardando gli asset importanti, significa continuare ad arretrare”. Così Rocco Palombella, segretario generale della Uilm a margine della manifestazione organizzata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil a Roma per chiedere più sicurezza sul lavoro e una proroga al blocco dei licenziamenti.

