Così il leader della Lega a margine di un'iniziativa del Carroccio

(LaPresse) Matteo Salvini ha parlato anche dei candidati al Campidoglio a margine di un’iniziativa della Lega a Roma. “Faccio diversi nomi, Michetti non lo conosco ma ne ho sentito parlare bene, del giudice Matone anche. Ho parlato con medici e architetti di cui ho sentito parlare bene. Ci siamo quasi. L’importante è che si persona concreta”, ha detto il leader del Carroccio. “Tante speranze nella Raggi e dopo cinque anni, zero virgola. Entro la prossima settimana ci rincontreremo ma già oggi si deciderà su mille comuni. Meloni sindaco di Roma? Ha già detto di no, non mi permetto di imporre niente a nessuno. Ogni volta che mi chiedete di Draghi presidente della Repubblica mi dite che voglio mandare Draghi al Quirinale”.

