Il leader della Lega: "Disponibili a portare la nostra esperienza le nostre idee"

(LaPresse) “Io ringrazio Draghi per aver imposto il tema immigrazione e sicurezza nel tavolo di Bruxelles. Draghi ha detto per il momento dobbiamo fare da soli che è quello che ho fatto io da ministro. Siamo disponibili a portare la nostra esperienza le nostre idee”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, a margine di una iniziativa della Lega a Roma, parlando del nulla di fatto sul tema immigrazione al Consiglio europeo. “Il fronte del Mediterraneo è quello che proporrò al presidente Draghi. Se Francia Olanda e Germania se ne fregano, Spagna, Italia, Malta, Grecia, Cipro, Portogallo e i Paesi mediterranei devono farsi valere perché non è pensabile una estate di sbarchi”, ha aggiunto Salvini.

