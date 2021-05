Così il leader della Lega sulla questione migranti in Spagna

(LaPresse) “C’è in queste ore il caso evidente di un governo di sinistra, nel cuore dell’Europa, che difende i suoi confini, schiera l’esercito ed espelle in poche ore cinque mila persone, facciamo lo stesso. Non penso che lì il presidente del Consiglio verrà indagato per sequestro di persona”. Queste le parole del leader della Lega, Mattero Salvini, parlando con i giornalisti fuori dal Senato sul caso Ceuta. “Se lo fa la Spagna perché non possiamo farlo noi visto che l’ennesima nave tedesca che ha raccolto clandestini in acque maltesi e libiche sta facendo rotta su Palermo quindi io chiedo al governo italiano di comportarsi come il governo di sinistra spagnolo difendendo i confini”, ha detto il leader del Carroccio che ha poi concluso: “Rachete non va a processo? Lascio giudicare i pm e sono orgoglioso dei risultati ottenuti da ministro dell’Interno. Nel 2019 sbarcarono 1200 clandestini ad oggi siamo a 14mila. Noi abbiamo bisogno di turisti che pagano non di turisti pagati dagli italiani”.

