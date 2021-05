Così il leader della Lega sull'elezione del capo dello Stato

(LaPresse) “Siamo a metà maggio e ho testa e cuore agli italiani, febbraio è italiano semplicemente non abbiamo candidati nostri e il quirinale non dovrebbe avere candidati di parte. Mi limito a ricordare che se Draghi dovesse proporsi avrebbe il nostro sostegno. A differenza del Pd noi non abbiamo dieci candidati ma aspettiamo il momento giusto e Draghi avrebbe il nostro sostegno. Lo diciamo fin da oggi”. Così Matteo Salvini in un punto stampa al Senato parlando del futuro Capo dello Stato.

