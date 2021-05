Il ministro del Lavoro: "Sottovalutata la complessità di questo percorso"

(LaPresse) “Forse, più che sopravvalutare il ruolo di Conte, in qualche passaggio si può essere sottovalutata la complessità di un percorso come questo, perché noi stiamo rimettendo insieme una frattura che è stata molto profonda tra la Sinistra e spinte populiste che, in qualche modo, oggi ritornano a un’interlocuzione”. È quanto ha dichiarato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine dell’inaugurazione dei nuovi laboratori di cucina del centro di formazione San Giusto, nel quartiere San Siro a Milano. “Non è una cosa semplice. È una rottura che anche negli altri Paesi occidentali necessita di grandissima cura e di grandissima attenzione per essere superata. Quindi, non metterei sulle spalle di Conte la responsabilità di un processo storico così grande”, ha aggiunto il parlamentare dem. “Conte sta facendo il suo lavoro, ma, se non c’è un concorso di tutti, che non è solo organizzativo e politico, è anche culturale, questo sforzo sarà ancora più complicato”, ha concluso Orlando.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata