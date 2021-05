"Se l' intenzione" di Salvini "è quella di stare al Governo solo per riaprire e per varare il Pnrr, penso che le strade debbano rapidamente divergere", dice il leader dei dem

Alta tensione nella maggioranza. Il segretario del Pd Enrico Letta invita Matteo Salvini a lasciare il governo. Parlando dall’assemblea di Articolo Uno, Letta spiega che “alle parole di Salvini” sul non fare le riforme “reagisco in modo molto netto e chiaro: se l’ intenzione” di Salvini “è quella di stare al Governo solo per riaprire e per varare il Pnrr, penso che le strade debbano rapidamente divergere, perché abbiamo un approccio totalmente differente”.

Il numero uno del Carroccio, in un colloquio con ‘La Repubblica’, ha infatti escluso la possibilità che questo esecutivo faccia le riforme della Giustizia e del fisco. “Se dice così Salvini tragga le conseguenze ed esca da questo governo, perché questo Governo è qui per fare le riforme“, ha dichiarato Letta.

