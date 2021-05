Il premier agli Stati Generali della Natalità, presente anche Papa Francesco

(LaPresse) “Un’Italia senza figli è un’Italia che non ha posto per il futuro”. Lo ha detto il premier Mario Draghi agli Stati generali della Natalità, in corso questa mattina a Roma. “Per decidere di avere figli, i giovani hanno bisogno di un lavoro certo, una casa e un sistema di welfare e servizi per l’infanzia. In Italia, purtroppo, siamo molto indietro su tutti questi fronti” ha proseguito il premier Draghi. Presente anche Papa Francesco che ha chiesto politiche serie per la famiglia, che non guardino solo al consenso. “Penso, con tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia – ha detto Bergoglio – la società deve vergognarsi”.

