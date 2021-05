E sulla sua possibile candidatura a Roma: "Mi lusinga Salvini, sarebbe stato un sogno ma ho fatto mia scelta"

(LaPresse) “Albertini è stato un grande sindaco, se ha la forza e la voglia di riprovarci mi sembra sia una scelta importante”. Così Guido Bertolaso consulente per la campagna vaccinale in Lombardia a margine della visita a Palazzo delle Scintille a Milano, dove è in corso la vaccinazione delle pallavoliste azzurre che prenderanno parte per le Olimpadi di Tokyo 2020. “Mi fa piacere che l’onorevole Salvini abbia tanta stima e tanta fiducia nei miei confronti: probabilmente sta sopravvalutando le mie capacità e le mie competenze – ha aggiunto – . Lo ringrazio, mi lusinga, come tutte le altre attestazioni che arrivano da tanti cittadini e da molti politici ma io ho fatto la mia scelta. Per me sarebbe stato un sogno, ma ormai sono fuori quota per questo genere di avventure”. Bertolaso era stato indicato dal leader della Lega Matteo Salvini come possibile candidato del centrodestra alle comunali a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata