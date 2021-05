In Senato la cerimonia in occasione del Giorno della Memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi

“Tante sono le pagine ancora da ricostruire e i silenzi fanno spesso più rumore delle bombe. Per la verità e la trasparenza tante associazioni nate per dare voce ai familiari delle vittime del terrorismo hanno continuato a lottare accanto alla magistratura, accanto alle commissioni di inchiesta”. Così la presidente del Sentato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, inaugurando al Senato la cerimonia in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

