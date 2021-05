L'ex premier: "Dispiace che non si siano realizzate le condizioni per pianificare con il Pd una campagna elettorale in stretta sinergia"

“Il Movimento 5Stelle su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento la appoggia in maniera compatta e convinta, a tutti i livelli”. Così l’ex premier Giuseppe Conte in un intervento su La Stampa.it. “Dispiace che a Roma non si siano realizzate le condizioni per pianificare con il Pd una campagna elettorale in stretta sinergia. Non so chi verrà indicato dal Pd come candidato ufficiale e rispetteremo le loro scelte”, aggiunge l’ex presidente del Consiglio che si augura che “la loro decisione non metta in discussione il lavoro comune che da qualche mese è stato proficuamente avviato a livello di governo regionale, che merita di essere portato a termine fino alla fine della legislatura nell’interesse di tutti i cittadini della Regione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata