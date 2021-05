Così il deputato del Pd a margine dell'evento all'Arco della Pace a Milano

(LaPresse) “E’ una manifestazione di tante persone che vogliono un’Italia più giusta, più inclusiva, senza discriminazioni. Un successo della democrazia che in tanti siano qui oggi con la mascherina con il distanziamento a dire ad alta voce ‘basta il tempo è scaduto, non possiamo più attendere una legge che l’Itala non ha ancora mentre tutti gli altri Paese ce l’hanno da più di 20 anni”. Così il deputato del Pd Alessandro Zan, a margine della manifestazione ‘Il tempo è scaduto’ a sostegno del ddl che porta il suo nome in corso all’Arco della Pace a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata