Il leader del Carroccio da Terni: "Ripartire, lavorare di giorno, di sera, al chiuso e all'aperto"

(LaPresse) “Il Consiglio dei ministri sarà la settimana prossima e i ministri della Lega porteranno la richiesta di riaprire. Ripartire, lavorare di giorno, di sera, al chiuso e all’aperto”. Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, durante un evento a Terni. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

