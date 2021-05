L'aut-aut di Giuseppe Conte: la rottura è definitivamente insanabile

Il ‘neo-Movimento’ batte un colpo. La reazione di Giuseppe Conte, dopo giorni e giorni di ipotesi, carte bollate, tribunali e legali, è finalmente arrivata. Non esattamente ciò che si aspettavano le truppe pentastellate, ma pur sempre qualcosa in più di quello che finora è stato l’approccio dell’ex ‘avvocato del popolo’ al suo ruolo di leader.

Conte sistema il mirino in direzione di Milano, poi tira il grilletto per colpire Rousseau: “Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare”, dice in un’intervista esclusiva a ‘Repubblica’. Aggiungendo un dettaglio non affatto secondario: “Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali”.

La rottura, dunque, è definitivamente insanabile, se anche l’uomo che alla guida di due governi, di segno opposto, è riuscito a scalare le classifiche del consenso soprattutto grazie alla sua capacità di mediazione, è costretto a ricordare al figlio del co-fondatore che ci sono i tribunali per risolvere una questione che sta andando per le lunghe. Senza quella lista, però, anche il progetto di rifondazione stenta a decollare. Perché anche indire votazioni per ottemperare alle indicazioni del Tribunale di Cagliari e nominare il Comitato direttivo, ha bisogno di un voto digitale della base. Ma senza i nomi e i dati è impossibile avviare la nuova piattaforma.

Che, secondo quel poco di informazioni che circolano in ambienti parlamentari, dovrebbe essere inizialmente molto ‘snella’, dedicata solo alle consultazioni online, in attesa che si chiariscano ruoli e obiettivi, visto che interessate al progetto ci sarebbero ben tre società. Peraltro i dubbi delle truppe sono legati piuttosto al mantenimento futuro, visto che – qualunque sia l’esito delle elezioni politiche – ci saranno meno parlamentari a sostenerla economicamente. Ma l’intero dossier è saldamente nelle mani di Beppe Grillo.

Braccio di ferro Conte – Casaleggio

Sul piano politico, invece, tutto sembra pronto. O almeno è quello che ripete Conte già da un paio di settimane, anche se le ultime vicende giudiziarie, miste al braccio di ferro con Casaleggio, allungano i tempi. “Abbiamo predisposto tutto per partire, siamo pronti. Questa impasse sta solo rallentando il processo costituente, ma certo non lo bloccherà”, prova a suonare la carica il leader in pectore. Che non dà un orizzonte per non rischiare ulteriori boomerang. “Verrà presto superata, con o senza il consenso di Casaleggio”, dice però con piglio deciso. Avvisando gli ex compagni di viaggio: “Se Rousseau non vorrà procedere in questa direzione, chiederemo l’intervento del Garante della Privacy e ricorreremo a tutti gli strumenti per contrastare eventuali abusi. Non si può fermare il Movimento, la prima forza politica del Parlamento”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è sicuramente Carlo Sibilia: “Questo braccio di ferro di Rousseau non fa bene a nessuno”, dice il sottosegretario all’Interno. Che elenca i contro di questa situazione: “A causa di questa contesa sono bloccati ben 7,5 milioni di euro accantonati, frutto dei tagli degli stipendi dei parlamentari M5S, che potrebbero essere subito destinate all’emergenza Covid ed alle imprese in difficoltà”, ma anche “la rifondazione avviata da Conte è bloccata, e parliamo di una delle principali forze politiche del Paese”. Quindi “questo susseguirsi di provocazioni da parte dell’associazione deve terminare prima possibile, si chiuda un accordo nel miglior modo possibile e ognuno vada per la propria strada”.

Ancora più diretto è Sergio Battelli: “Il M5S è la prima forza politica in Parlamento e non può essere ricattato da un’associazione privata. Da questo assunto non si scappa, è finito il giochetto ‘dell’allegra piattaforma Rousseau’. A farci bloccare per soldi non ci stiamo”, tuona il presidente della commissione Politiche Ue della Camera. A favore del nuovo progetto e del ‘leader incaricato’ interviene anche il principale alleato nelle file del Pd, Goffredo Bettini, secondo il quale la decisione della Corte d’appello di Cagliari è “un ostacolo, ma Conte riuscirà a trovare una strada e autonomizzare piattaforma e anagrafe degli iscritti per proseguire sulla sua rifondazione, che avrà un nuovo Statuto”. Ma ogni volta che l’ex europarlamentare parla, nel Movimento qualcuno sente la pressione sanguigna salire.

Casaleggio jr, invece, non replica e sul ‘Blog delle stelle’, da cui sono spariti i riferimenti alle morosità pentastellate nel banner per la raccolta fondi, lancia il “programma partecipato” per le elezioni comunali a Roma. Chiaro segno che dall’agone politico non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Magari sperando nella leadership di Alessandro Di Battista, mista alla voglia di ex ed espulsi di rituffarsi in un nuovo progetto che ricalchi quello originario del Movimento. Ma siamo nel campo delle ipotesi, prima vanno risolte le carte bollate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata