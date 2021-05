Il senatore della Lega: "In commissione Giustizia Senato forzatura inaccettabile"

(LaPresse) “C’è stata una forzatura inaccettabile in Commissione Giustizia. Si mostrano i muscoli di un governo e di una maggioranza che non ci sono più. Questo ha delle conseguenze clamorose sul piano politico. Oggi c’è stata una forzatura regolamentare inaccettabile. Hanno voluto togliere di mezzo i loro stessi disegni di legge e questo è costato due ore e mezza di discussione. Cioè si fanno opposizione tra di loro”. È quanto ha dichiarato il senatore della Lega Simone Pillon in relazione al Ddl Zan contro l’omotransfobia. “Prima chiedono che siano presentati insieme i loro stessi testi e ora votano e tengono bloccata la Commissione. Non capisco come queste parti politiche continuino a prendere ordini da Fedez, come se tutto il mondo giri intorno al ddl Zan. Questo, ribadiamo, è un testo liberticida e pericoloso, che va contro la libertà, l’educazione dei figli e, addirittura, la realtà delle cose”, ha aggiunto Pillon.

