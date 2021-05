Il leader della Lega attacca il Pd: "RaiTre è tutta in casa della Sinistra"

(LaPresse) “Sentir parlare di partiti in Rai da parte di Letta e Di Maio, che hanno piazzato alle direzioni delle reti e nei tg personaggi improbabili e ignoranti… facessero un esame di coscienza e poi ne riparliamo”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa alla Camera sui nuovi provvedimenti in materia di agricoltura. “La vicenda relativa a RaiTre è tutta in casa della Sinistra, chiedete a Letta o Zingaretti”, ha aggiunto Salvini.

