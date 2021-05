Nel faccia a faccia il segretario ha presentato le idee dem su giovani e lavoro

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario del Pd Enrico Letta. Al centro del colloquio i temi legati all’agenda di Governo dopo la definizione del Pnrr, con particolare riguardo alle prospettive per il mondo del lavoro e al sostegno ai giovani. Lo rende noto palazzo Chigi.

“Ho portato al Presidente Draghi dopo la positiva approvazione del Pnrr, le nostre idee su un Decreto per la creazione di nuovo lavoro e la nascita di nuove attività commerciali ed imprenditoriali. E le nostre proposte per aiutare i giovani sulla casa e sulla prima occupazione”, ha fatto sapere Letta su Twitter ma da quanto si apprende da fonti del Nazareno, il segretario del Pd ha espresso “insoddisfazione per il metodo Salvini”. I dem chiedono, infatti, “correttezza” oltre al “rispetto nell’azione comune di sostegno all’esecutivo”.

Immediata la replica del leader leghista. “Il “metodo Salvini”? È la concretezza – ha affermato il numero uno del Carroccio-. Stanotte ad esempio sono state approvate in Commissione al Senato le proposte della Lega sui soldi per i genitori separati in difficoltà, sul riconoscimento ufficiale (dopo dieci anni di attesa) della Lingua italiana dei Segni, sull’abolizione del Canone Rai per bar, ristoranti e alberghi, sui fondi per le Associazioni Sportive. E a metà maggio, se i dati sanitari continueranno ad essere positivi come accade ormai da settimane, ci saranno riaperture, ritorno al lavoro, ripartenza e abolizione del coprifuoco. Questo è il “metodo Salvini”: leali e propositivi, non ci occupiamo di Ius Soli e ci fidiamo degli italiani!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Ddn

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata