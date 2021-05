Le parole del premier: "Da metà maggio green pass nazionale"

(LaPresse) “Da metà giugno sarà pienamente operativo il green pass europeo, che permetterà ai viaggiatori di spostarsi senza quarantena. In Italia il governo ha anticipato questa possibilità per gli spostamenti nazionali con un pass che sarà in vigore da maggio”. Così il premier Mario Draghi parlando all’esito della riunione ministeriale del G20 Turismo, con il ministro Massimo Garavaglia, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata