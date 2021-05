Il presidente della Regione Lazio: "Chi è contro spieghi il perché"

(LaPresse) “Non è accettabile in nessun caso la censura e io mi auguro che questo porti a una cosa molto semplice, l’approvazione della legge Zan. Non dobbiamo giustificare noi perché siamo a favore di questa legge ma chi è contro questa legge deve spiegare perché ci sia il diritto a picchiare o insultare una persona solo per il suo orientamento sessuale”. Così il presidente Niola Zingaretti a margine della inaugurazione del nuovo hub vaccinale a Porta di Roma

