Polemica sul relatore: il leghista Ostellari. Zan: "Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva"

Si sblocca il ddl Zan contro l’omotransfobia. Dopo settimane di polemiche, pressing e tira e molla è stato infatti calendarizzato al Senato e sarà discusso e messo ai voti nell’aula di Palazzo Madama. Oggi la commissione Giustizia ha messo ai voti i provvedimenti ritenuti prioritari da ogni gruppo parlamentare: tra questi anche il ddl Zan che ha avuto 13 voti favorevoli e 11 ‘no’. A chiedere da tempo la sua discussione Pd, M5s, Leu e Italia Viva mentre tutto il centrodestra si è sempre epresso contrario.

Zan: Finalmente ora può iniziare discussione per approvazione definitiva

“La legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al Senato. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva”. Lo scrive su Twitter il deputato dem Alessandro Zan.

La legge contro #omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al #Senato. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva ✌🏻🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) April 28, 2021

“Il Ddl Zan Finalmente è stato calendarizzato. Abbiamo votato a favore in 13. 11 i contrari”, ha invece scritto sempre su Twitter il senatore Sandro Ruotolo.

Ostellari sarà il relatore del testo

Sarà il presidente della commissione Giustizia del Senato Andrea Ostellari (Lega) il relatore del ddl Zan. “Il voto sul calendario dei lavori ha certificato che, in commissione Giustizia, la maggioranza è spaccata. Al successivo incardinamento del disegno di legge Zan, seguiranno le audizioni e il dibattito sulle proposte emendative”, ha dichiarato Ostellari che in quanto presidente della commissione ha la funzione di relatore di ogni disegno di legge. Si tratta di una facoltà che in realtà potrebbe essere delegata ad altri commissari: “Poiché sono stato confermato presidente, grazie al voto della maggioranza dei componenti della commissione, per garantire chi è favorevole al ddl e chi non lo è, tratterrò questa delega”, ha spiegato Ostallari.

Critiche dalla Cei: “Ascoltare anche la voce dei cattolici”

Dopo la notizia della calendarizzazione sono arrivate le parole della Cei, che attraverso la sua presidenza auspica che “anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire alla edificazione di una società più giusta e solidale”. “La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 26 aprile, coerentemente a quanto già espresso nel comunicato del 10 giugno 2020, nel quadro della visione cristiana della persona umana, ribadisce il sostegno a ogni sforzo teso al riconoscimento dell’originalità di ogni essere umano e del primato della sua coscienza. Tuttavia, una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna”, si legge nella nota della Conferenza Episcopale.

“In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative”, spiega ancora la Cei che poi aggiunge: “Auspichiamo che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata