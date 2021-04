Il leader della Lega in un punto stampa fuori dal Senato

(LaPresse) “Quello che ho sentito da Draghi oggi mi ha convinto, riforma della Giustizia, processi più brevi, azzeramento della burocrazia e revisione del codice degli appalti, riduzione del cuneo fiscale”. Così Matteo Salvini in un punto stampa fuori dal Senato. “Io bado al risultato, essere al governo significa far valere le nostre ragioni, significa poter incidere – ha aggiunto Salvini -. Se fossi all’opposizione potrei protestare ma non potrei incidere, certo stare al governo con Franceschini, Zingaretti e Speranza non è facile però oggi è una giornata che mi dice che ne vale la pena”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata