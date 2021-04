Il governatore campano: "La movida è incontrollabile"

(LaPresse) “La raccolta firme della Lega mi pare una stupidaggine. La Lega è nel governo e faccia le sue battaglie dentro il consiglio dei Ministri”, così il governatore campano Vincenzo De Luca parlando a margine di un evento all’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon per l’intitolazione del Pronto Soccorso a Sergio De Simone, un bimbo napoletano che fu deportato ad Auschwitz nel corso della Seconda Guerra Mondiale. “La Lega dovrebbe dire come si contrasta l’epidemia nei luoghi d’assembramento”, ha spiegato il presidente della regione che poi ha aggiunto: “Io sono per consentire l’apertura dei ristoranti fino alle 23 e consentire il rientro dei clienti fino alle 23.30 avendo i clienti la ricevuta fiscale da esibire alle forze dell’ordine che controllano. Non è lì che si determina l’esplosione del contagio, ma nella movida incontrollata, quando hai migliaia di persone senza mascherine che si trasmettono il contagio”.

