Il leader della Lega ha incontrato l'ex sindaco in un ristorante

(LaPresse) Incontro milanese per Matteo Salvini e Gabriele Albertini. I due si sono visti lunedì mattina in un ristorante in zona Corso Sempione e l’auspicio del leader della Lega è che l’ex sindaco del capoluogo lombardo accetti una nuova candidatura alle comunali di Milano. “Di certo – ha dichiarato Salvini – non può esser accusabile di Salvinismo, leghismo o sovranismo, più di una volta in passato abbiamo avuto visioni diverse ma Milano ha bisogno di una spinta, di tornare a correre, perchè gli ultimi anni, a prescindere dal Covid, di gestione Sala, sono stati fermi”. “Quando deciderà? Entro meta’ maggio, adesso pensiamo al Recovery” conclude.

