Presenti anche il premier Draghi e i presidenti di Camera e Senato

(LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria a Roma, per commemorare il 76esimo anniversario della Liberazione. Quest’anno il Capo dello Stato non era da solo ma erano presenti, tra gli altri, il premier Mario Draghi e i presidenti di Camera e Senato, Casellati e Fico. Indelebili invece le immagini dello scorso anno che ritraevano, in pieno lockdown, Mattarella da solo all’Altare della Patria. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

