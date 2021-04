Enrico Letta a proposito della maggioranza di governo

Il leader del Pd: "25 aprile momento di unità"

(LaPresse) “Io credo che il presidente Draghi abbia parlato legando le sue parole ad un momento che è un momento di unità di tutto il Paese. La festa della Liberazione è la festa di tutti gli italiani è la festa che riguarda i valori fondanti”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, commenta le parole di Draghi nel giorno dei festeggiamenti del 25 aprile. Il segretario si era recato a Porta San Paolo per consegnare un fiore in uno dei luoghi simboli della Resistenza. “E’ evidente che questa è una maggioranza eccezionale e straordinaria per un momento eccezionale e straordinario. Ci sono delle differenze e credo che Draghi le stia gestendo bene” ha aggiunto Letta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata