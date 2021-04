Il premier durante le celebrazioni per il 76esimo anniversario

(LaPresse) “Nel momento in cui anche i Musei riaprono mi auguro che con le giuste precauzioni molti giovani abbiano la possibilità di visitare queste stanze”. Così il premier Mario Draghi dopo la visita al Museo della Liberazione a Roma durante le celebrazioni per il 76esimo anniversario della Liberazione. “Libertà che non sono barattabili” ha aggiunto Draghi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

