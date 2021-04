Il parlamentare M5S: "Non mi piace buttare in piazza tutte queste guerre"

(LaPresse) “A me non piace buttare in piazza tutte queste guerre. Se parlate con le persone che ci stanno intorno, fanno domande su salute, lavoro, ripartenze, quando possono recuperare la visita oncologica”. Così Stefano Buffagni, ex viceministro e deputato M5S, a margine della visita al centro vaccinale del Policlinico di Milano rispondendo a una domanda sulla vicenda M5S-Rousseau. “Stiamo affrontando il problema, non credo che alle persone appassionano molto le beghe legali: a me non appassionano, mi allineo a quello che farà Conte. Le beghe del movimento le vivremo, mi dispiace: non è morto nessuno, credo che si possano sempre riallacciare rapporti se si vuole fare prima un passo indietro tutti insieme e poi due avanti”, aggiunge Buffagni. Poi l’affondo su Salvini: “Chiedetegli se si senta un minimo responsabile dei disastri che ci sono nella sanità regionale lombarda, che dobbiamo rimettere a posto”.

