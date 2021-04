Il leader della Lega commenta le parole del fondatore M5s in difesa del figlio accusato di stupro

(LaPresse) “Da padre non commento lo sfogo di un padre, mi permetto di dire che è disgustoso e imbarazzante invocare l’innocenza del figlio in base ai giorni attesi da una ragazza per denunciare uno stupro. Questo ci riporta al Mediooevo”. Così Matteo Salvini, a margine di un evento alla Camera, commenta il video di Beppe Grillo in cui il fondatore M5s prende le difese del figlio, accusato di stupro. “Spero che chieda scusa non solo a quella ragazza ma a tutte le donne italiane”, aggiunge il leader della Lega.

