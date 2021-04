L'ex ministro dem: "Per allargare coalizione servono programmi comuni, a Torino punti di contatto e divergenze"

(LaPresse)”Per allargare la coalizione servono programmi comuni, ci sono a Torino punti di contatto importanti per il lavoro svolto in questi anni”. Così l’ex ministro degli Affari regionali Francesco Boccia: “Ma ci sono stati anche punti di fortissime divergenze” specfica. “Il Pd farà le primarie e mi auguro che anche il M5S possa accettare questa sfida” ha spiegato ancora Boccia a proposito delle amministrative. A proposito della città di Bologna ha detto: “Matteo Lepore ha lanciato la candidatura alle primarie così come Isabella Conti: sono due belle notizie che danno l’idea di cos’è il centro sinistra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata