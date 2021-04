Il leader della Lega sul suo rinvio a giudizio: “Sono convinto di aver fatto l'interesse del mio Paese”

(LaPresse) “Qualcuno cerca di prendersi in tribunale la rivincita che non riesce ad avere in cabina elettorale quindi andiamo tranquilli in tribunale a Palermo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini sul rinvio a giudizio per la vicenda Open Arms. Rispondendo poi a un’inviata del programma Le Iene, che chiedeva un intervento della politica, su un caso di interdizione di un anziano da parte di un tribunale il senatore ha risposto: “Con i giudici ho già i miei problemi, ne aggiungo un altro tanto uno più uno meno. E poi sul sequestro di persona sono abbastanza in tema”.

