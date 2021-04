La leader Fi: "Il Parlamento rischia di non aver tempo di esprimersi su Recovery"

(LaPresse) – La delegazione di Fi, guidata da Giorgia Meloni ha incontrato Mario Draghi nel giro di orizzonti del premier sul Recovery Plan. “Ad oggi non conosciamo il Pnrr, il governo non ha ritenuto di illustrare il piano, piuttosto ha chiesto le nostre proposte che Fdi ha ribadito”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia dopo la riunione a Palazzo Chigi. “C’ è il rischio che il Parlmaneto non abbia il tempo di dire la propria su questo piano, con un ruolo marginale delle Camere: non ce la sentiamo di avallare questa cosa”, ha proseguito Meloni.

