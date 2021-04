L'esponente di Italia Viva attacca il fondatore M5S: "Parole piene di maschilismo"

(LaPresse) – Maria Elena Boschi attacca Beppe Grillo, dopo il video in cui il fondatore M5S ha difeso il figlio Ciro, accusato di stupro. “Non sta a me dire chi ha torto o ha ragione, perché quello tocca ai magistrati, ma che Beppe Grillo usi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio è scandaloso”, afferma l’ex ministra in un video postato sui suoi profili social .”Le parole di Beppe Grillo sono piene di maschilismo – prosegue la capogruppo di Iv alla Camera -. Quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio per stupro sostanzialmente è una bugiarda perché ci ha messo otto giorni a denunciare, fa un torto a tutte le donne vittime di violenza. Perché forse Beppe Grillo non sa il dolore che passa attraverso quelle donne che spesso impiegano non giorni ma settimane per trovare il coraggio di denunciare per superare magari la vergogna e l’angoscia”.

