Così il sindaco meneghino in una conferenza stampa in cui ha svelato anche il logo della sua formazione

(LaPresse) – “Ho fatto la scelta di buonsenso di avere una lista giovane” ma caratterizzata da candidati “con grande impegno politico”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presentando la sua lista ‘Beppe Sala Sindaco’ in vista delle amministrative. “È tutto fuorche una lista improvvisata, non sono uno che va a cercare personaggi acchiappavolti”, ha sottolineato il sindaco chiarendo che ha scelto candidati “di grande competenza e professionalità”. “I mei capilista sono con me dal 2016”, ha detto Sala indicando Martina Riva e Manuel Conte. “È una lista plurima, molto aperta ma caratterizzata da grande impegno”, ha aggiunto il sindaco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata