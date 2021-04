Il leader della Lega: "Con Sala sarebbe una bella sfida sui progetti"

(LaPresse) “Albertini? L’ho sentito e abbiamo rievocato i bei tempi antichi: lo ritengo un ottimo sindaco e mi piacerebbe che fosse il sindaco futuro. Penso che Albertini-Sala sarebbe una bella sfida sui progetti”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in relazione alla possible candidatura di Gabriele Albertini per il Centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Milano. “La decisione non è solo mia: lo decideremo con tutta la squadra”, ha precisato Salvini a margine della sua visita all’hub vaccinale presso la Fabbrica del Vapore del capoluogo lombardo.

