Il capogruppo alla Camera della Lega: "Non vogliamo la sua testa, ma che cambi politiche"

“Incompetente e inadeguato”. Con queste parole Giorgia Meloni ha annunciato che Fratelli d’Italia presenterà una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza. Sulla mozione il Centrodestra, per ora, appare spaccato, con Forza Italia che non si associa alle parole di Meloni. “Prima di tutto la mozione di Fratelli d’Italia andrebbe letta, esprimerci prima è prematuro. Non facciamo un ragionamento sulle persone, non vogliamo la testa di Speranza”, ha dichiarato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, dopo l’incontro della delegazione del Carroccio a Palazzo Chigi con il premier, Mario Draghi, e il ministro dell’Economia, Daniele Franco, sul Pnrr. “Questo è un governo che ha dentro delle forze politiche diverse da quelle precedenti, perché c’è anche il Centrodestra, che si è speso per le riaperture. Vorremmo che cambiassero le politiche di Speranza, che non vuol dire cambiare il ministro”, ha concluso Molinari.

